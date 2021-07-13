ВОЗ не рекомендует комбинировать вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена намерениями правительств ряда стран комбинировать вакцины от разных производителей для защиты граждан от коронавируса. Точных данных об эффективности и безопасности такого подхода пока нет.

«Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств о том, что касается смешивания и совпадения», - цитирует Reuters главного научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан, пишет ZN.ua.

По ее мнению, разрешение комбинировать вакцины для первой и второй доз приведет к хаосу.

«В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу», - добавила Сваминатан.

Предварительные исследования показывают, что комбинации разных вакцин обеспечивают хорошую защиту и не вызывают каких-то новых побочных эффектов, кроме заявленных производителями.