CNN: Голливудского актера засудили за секс-переписку с несовершеннолетней

Американский актер Дрейк Белл, который наиболее известный по ситкому Nickelodeon "Дрейк и Джош", был приговорен судом к одному году условно из-за сообщений сексуального характера несовершеннолетней. Знаменитость признал себя виновным.

Интимная переписка с 15-летней девочкой была в 2017 году. Они познакомились через общую знакомую, когда пострадавшей было всего 12 лет. Об этом пишет CNN, информирует UAINFO.org.

Как утверждала девочка, Белл дважды изнасиловал ее, но в суде актер отрицал это.

"Каждую ночь я боюсь уснуть, потому что не хочу видеть его в кошмарах. Он был такой важной частью моего детства, а взамен он разрушил мою жизнь", - сказала пострадавшая, назвав знаменитость "педофилом".

Адвокат Белла Ян Фридман заявил, что пара действительно отправляла смс сексуального характера, но никаких нападений при этом не было.

"Я признаю это, мое поведение было неправильным. Мне очень жаль, что жертве был причинен этот вред, но это не было моим намерением", - сказал Белл.

Отмечается, что срок актер будет отбывать в Калифорнии. Также суд проведет слушание, чтобы пересмотреть статус преступника.

Обозреватель