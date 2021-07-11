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Джокович: Мне помогает Человек паук

  10   0 11.07.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Джокович: Мне помогает Человек паук

Сербский теннисист неожиданно ответил на вопрос журналиста.

Первая ракетка мира Новак Джокович в преддверии финального матча Уимблдона ответил на вопрос о том, почему он скользит на траве.

"Вероятнее всего, 9 из 10 теннисистов не стали бы делать подобное, особенно на травяном покрытии. Они скорее выберут сделать несколько шагов к мячу, чтобы ударить по нему, а вот я предпочитаю один большой шаг со скольжением".

Серб не уверен, что подобному приему стоит обучаться молодым игрокам.

"Хорошо это или плохо для молодых игроков - стали бы вы их учить такому? Не знаю, что ответить. В книгах о теннисе об этом не пишут".

Затем Джокович пошутил, рассказав, кто ему помогает достичь такой растяжки.

"Может быть к этому имеет отношение Человек-паук. Я провожу много времени с Человеком-пауком последние пару лет, поэтому он помогает мне с растяжками", - улыбаясь рассказал Джокович порталу Tennismajors.

Фото Getty Images

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