Вспышка ботулизма в Украине: В Минздраве напомнили симптомы

Так как летом учащаются случаи заболевания ботулизмом, Министерство здравоохранения напоминает о симптомах болезни и как от нее уберечься
Об этом сообщает Апостроф.
«Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Они появляются там, где продукты для консервирования были плохо вымыты, прошли неправильную термическую обработку или же консервы хранили неправильно», - говорится в сообщении.
Поэтому не рекомендуется употреблять:
- консервы из рыбы, мяса, иногда овощей;
- вяленые рыбу и мясо;
- соленую пресноводную рыбу домашнего приготовления;
- продукты неизвестного происхождения, например на стихийных рынках.
За первые 5 месяцев 2021 года заболели 43 человека, из них один ребенок. Шестеро умерли. При обнаружении симптомов необходимо вызвать скорую и обратиться к врачу.
Симптомы ботулизма:
- нарушение близкого зрения;
- сухость во рту;
- голос становится тихим или пропадает;
- повышенная утомляемость;
- мышечная слабость;
- головокружение;
- тошнота;
- ослабление стула.