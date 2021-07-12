Вспышка ботулизма в Украине: В Минздраве напомнили симптомы

Так как летом учащаются случаи заболевания ботулизмом, Министерство здравоохранения напоминает о симптомах болезни и как от нее уберечься

Об этом сообщает Апостроф.

«Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Они появляются там, где продукты для консервирования были плохо вымыты, прошли неправильную термическую обработку или же консервы хранили неправильно», - говорится в сообщении.

Поэтому не рекомендуется употреблять:

- консервы из рыбы, мяса, иногда овощей;

- вяленые рыбу и мясо;

- соленую пресноводную рыбу домашнего приготовления;

- продукты неизвестного происхождения, например на стихийных рынках.

За первые 5 месяцев 2021 года заболели 43 человека, из них один ребенок. Шестеро умерли. При обнаружении симптомов необходимо вызвать скорую и обратиться к врачу.

Симптомы ботулизма:

- нарушение близкого зрения;

- сухость во рту;

- голос становится тихим или пропадает;

- повышенная утомляемость;

- мышечная слабость;

- головокружение;

- тошнота;

- ослабление стула.