Энди Руис назвал имена потенциальных соперников

Американский боксер планирует вернуться на ринг в сентябре.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) обозначил свои планы на будущее.

"Я планирую вернуться в сентябре. В моем списке много потенциальных соперников. Сейчас для супертяжеловесов открыт весь мир. Есть Диллиан Уайт, Луис Ортис и много других.

Главное - сохранять самообладание, оставаться на своем месте и продолжать работать", - отметил Руис в комментарии Behind The Gloves.

В своем последнем бою в мае этого года Руис победил Криса Арреолу единогласным решением судей.

Фото Boxing Scene