В Киеве прошла тренировка СБУ. Освободили из заложников посла Израиля

Служба безопасности Украины сегодня, 4 июля, провела антитеррористическую тренировку в центре Киева. Спецназовцы отработали освобождение людей из заложников в общественном месте.

Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

Тренировка проходила на базе хоральной синагоги Бродского в Печерском районе Киева. Тренировка заключалась в том, что "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, которые находились в помещении синагоги.

"В результате антитеррористической операции спецназовцы ЦСО "А" СБУ освободили всех "заложников", а "злоумышленников" - задержали", - сообщили в СБУ.

Участие в антитеррористических учениях также принимали подразделения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной власти.