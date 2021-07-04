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В Украине за сутки привили 38,8 тысяч человек

  3   0 04.07.2021, 11:06 | Новости, Общество
В Украине за сутки привили 38,8 тысяч человек

С начала кампании по вакцинации привито 2 059 728 украинцев. Больше всего за прошедшие 24 часа привито киевлян и жителей Днепропетровщины.

В Украине за сутки было вакцинировано против коронавируса 38 857 человек. Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.

Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).

С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.

Количество прививок за сутки (одна доза):

- Киев - 2 802;

- Винницкая область - 310;

- Волынская область - 765;

- Днепропетровская область - 1 255;

- Донецкая область - 605;

- Житомирская область - 1 163;

- Закарпатская область - 247;

- Запорожская область - 626;

- Ивано-Франковская область - 438;

- Киевская область - 1 763;

- Кировоградская область - 775;

- Луганская область - 179;

- Львовская область - 1 757;

- Николаевская область - 460;

- Одесская область - 535;

- Полтавская область - 1 155;

- Ровенская область - 619;

- Сумская область - 838;

- Тернопольская область - 396;

- Харьковская область - 1 172;

- Херсонская область - 836;

- Хмельницкая область - 569;

- Черкасская область - 1 144;

- Черновицкая область - 155;

- Черниговская область - 530.

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