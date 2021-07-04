В Украине за сутки привили 38,8 тысяч человек

С начала кампании по вакцинации привито 2 059 728 украинцев. Больше всего за прошедшие 24 часа привито киевлян и жителей Днепропетровщины.
В Украине за сутки было вакцинировано против коронавируса 38 857 человек. Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы - 17 368 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.
Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).
С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.
Количество прививок за сутки (одна доза):
- Киев - 2 802;
- Винницкая область - 310;
- Волынская область - 765;
- Днепропетровская область - 1 255;
- Донецкая область - 605;
- Житомирская область - 1 163;
- Закарпатская область - 247;
- Запорожская область - 626;
- Ивано-Франковская область - 438;
- Киевская область - 1 763;
- Кировоградская область - 775;
- Луганская область - 179;
- Львовская область - 1 757;
- Николаевская область - 460;
- Одесская область - 535;
- Полтавская область - 1 155;
- Ровенская область - 619;
- Сумская область - 838;
- Тернопольская область - 396;
- Харьковская область - 1 172;
- Херсонская область - 836;
- Хмельницкая область - 569;
- Черкасская область - 1 144;
- Черновицкая область - 155;
- Черниговская область - 530.