Яремчук: Я не должен оценивать свою игру, для этого есть тренерский штаб

Украинец поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всего чемпионата Европы.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями от поражения свой команды от Англии (0:4) в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков, которые были на стадионе, и тех, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира.

Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу", - цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

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