В Украине за сутки 377 COVID-случаев

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека. Зарегистрировано 52 470 летальных исходов.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также за прошедшие 24 часа было госпитализировано 460 человек, выздоровели 526 человек.

За сутки от коронавируса скончались 10 украинцев. С начала эпидемии зарегистрировано от вируса 52 470 летальных исходов.

Также за сутки протестировано методом ПЦР 14 229 человек, методом ИФА - 3 345 человек, экспресс-тестами 10 405 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20).

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека. Недуг победили 2 171 182 человек, за все время проведено ПЦР-тестов - 10 915 176.