Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

06:11

Медики предупредили о мигренях из-за чрезмерного употребления кофе

05:12

Началось серийное производство Hyundai Santa Cruz

04:13

В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины

03:05

Бен Аффлек готов сделать предложение Джей Ло

02:06

Хирн назвал дату боя Усик - Джошуа

01:07

Названы специи, способствующие очищению организма

00:08

Новый Renault Kadjar заметили на тестах

23:03

В Мариуполе трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал с 9-го этажа

22:04

Разведка США заявила о возможной угрозе НЛО, - СМИ

21:32

Во Франции совершили вооруженное нападение на футболистов

21:05

Ученые нашли доказательства, что пандемия коронавируса бушевала еще 20 тыс. лет назад

20:33

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

20:06

В Киеве банда псевдоколлекторов вымогала деньги по несуществующим кредитам

19:34

Соль вернется в киевское "Динамо"

19:07

Алиев заявил о необходимости создания рабочей группы по делимитации границы с Арменией

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Медики предупредили о мигренях из-за чрезмерного употребления кофе

  3   0 27.06.2021, 06:11 | Новости, Общество
Медики предупредили о мигренях из-за чрезмерного употребления кофе

От мигрени во всем мире страдают более одного миллиарда взрослых, это третье по распространенности заболевание. Спровоцировать развитие приступа может огромное количество факторов, в том числе и злоупотребление кофеином.

Об этом сообщает joinfo.com.

Всем, кто хоть раз в жизни сталкивался с мигренью, не понаслышке знакомы с ее неприятными проявлениями. Помимо сильных головных болей, симптомы болезни могут включать тошноту, перепады настроения, чувствительность к свету и звуку, а также зрительные и слуховые галлюцинации. Поэтому так важно избегать триггеров, способных спровоцировать приступ.

Люди, страдающие мигренью, сообщают, что изменения погодных условий, нарушения сна, гормональные нарушения, стресс, употребление некоторых лекарств, а также прием пищи и напитков могут служить спусковым механизмом для развития приступа.

Однако проводилось совсем немного исследований, которые могли оценить непосредственное влияние этих предполагаемых триггеров.

Как, по мнению ученых, кофеин влияет на приступы мигрени?

В исследовании, опубликованном в Американском медицинском журнале, ученые из Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) оценили роль напитков с кофеином, как потенциальной причины приступов мигрени.

Под руководством доктора Элизабет Мостофски они обнаружили, что среди пациентов, которые сталкивались с эпизодическими приступами мигрени, употребление одной-двух чашек кофе в день не было связано с возникновением головных болей.

Напротив, в те дни, когда количество потребляемого кофеина значительно возрастало, по меньшей мере, три или более чашек, риск развития приступа мигрени значительно возрастал, как в этот день, так и на следующий.

Хотя некоторые потенциальные триггеры, такие как недостаток сна, могут только увеличить риск мигрени, роль кофеина особенно сложна, поскольку он может вызвать приступ, но также помогает контролировать его симптомы. Воздействие кофеина зависит как от его дозы, так и от частоты приема.

В исследовании приняли участие 98 взрослых с частыми эпизодическими мигренями, которые заполняли электронные дневники каждые утро и ночь в течение как минимум шести недель. Ежедневно добровольцы сообщали об общем количестве потребляемого ими кофе, чая, газированных и энергетических напитков.

Кроме того, заполняли анкеты на предмет появления головной боли, соответственно ее продолжительности, интенсивности и необходимости приема лекарств.

Участники также предоставляли подробную информацию о других распространенных причинах мигрени, включая употребление запрещенных веществ, алкоголя, уровень физической активности, депрессивные симптомы, психологический стресс, режим сна и многое другое.

Порция кофе может содержать от 25 до 150 миллиграммов кофеина, поэтому невозможно определить точное количество кофеина, которое связано с повышенным риском мигрени.

Однако в этом самостоятельном анализе в течение шести недель выбор и приготовление напитков с кофеином каждого участника должны были быть точно определены, чтобы не возникало различий между отдельными лицами.

Наверняка вам будет интересно прочитать о том, что нужно делать, если головная застала вас на рабочем месте. Ведь мигрень обычно начинается в самый неподходящий момент, но вы можете предпринять определенные меры, чтобы предотвратить приступ, прежде чем он войдет в самую активную фазу.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (615)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]