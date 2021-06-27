Началось серийное производство Hyundai Santa Cruz

В США началось серийное производство пикапа Hyundai Santa Cruz. Вскоре он появится в продаже у дилеров.

Шесть лет назад компания Hyundai показала концепт Santa Cruz, и вот только теперь с конвейера завода в американском штате Алабама сошла его первая серийная версия. Официальная премьера этой новинки состоялась в апреле текущего года.

Hyundai Santa Cruz позиционируется не просто как пикап, а как Sport Adventure Vehicle. На данный момент единственным его конкурентом является новый Ford Maverick. Впрочем, компания Volkswagen недавно объявила, что тоже выпустит модель в этом сегменте автомобильного рынка.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это 2,5 л атмосферный мотор мощностью 190 л.с. и 244 Нм крутящего момента, а также 2,5 л турбомотор мощностью 275 л.с. и 429 Нм крутящего момента.

К сожалению, Hyundai до сих пор не объявил стоимость пикапа Hyundai Santa Cruz. Он должен быть доступной моделью. Во всяком случае, его конкурент Maverick в базовой комплектации стоит 19 995 долларов, а в топовой с полным комплектом оборудования - 42 835 долларов.

Продажи компактного пикапа Hyundai Santa Cruz в США начнутся в конце лета. Вскоре после этого он появится в других странах.

autonews.ua