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Украина купит у Британии два боевых корабля, - СМИ

  8   0 21.06.2021, 08:36 | Новости, Общество
Украина купит у Британии два боевых корабля, - СМИ

Британские власти передадут ВМС Украины два тральщика типа Sandown из девяти, которыми располагает Лондон.

В Одессу в понедельник, 21 июня, прибудет президент Украины Владимир Зеленский для подписания соглашения о закупке двух британских противоминных кораблей, информировало издание Думская.

Отмечается, что украинским Военно-морским силам правительство Британии передаст два тральщика типа Sandown из девяти, которыми располагает Лондон. Такие корабли находятся на вооружении трех государств: Британии, Эстонии (три единицы) и Саудовской Аравии (три).

По данным издания, боевые суда, построенные в начале 90-х годов, будут закуплены официальным Киевом в этом году.

Как сообщается, тральщики имеют длину 53 метра и развивают скорость до 13 узлов (около 24 километров в час). Суда вооружены 30-мм пушкой Mark44 Bushmaster II, тремя шестиствольными 7,62-мм пулеметами Миниган и парой пулеметов общего назначения.

Также на кораблях установлены радары и системы поиска мин, включая мощный гидролокатор. Однако суда могут еще модернизировать более современными системами обнаружения мин.

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