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Оккупанты разместили танки на Донбассе с нарушением линии отвода и обстреляли беспилотник ОБСЕ

  6   0 19.06.2021, 15:38 | Новости, Общество
Оккупанты разместили танки на Донбассе с нарушением линии отвода и обстреляли беспилотник ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение танков с нарушением линии отвода на Донбассе. В населенном пункте Бойковское Донецкой области боевики разместили 5 танков Т-64.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Также, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на оккупированных территориях Донбасса.

В частности, на блокпосте неподалеку оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры предосторожности в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории миссией был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - отмечают в штабе ООС.

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