В Киеве умершим от COVID-19 медикам открыли памятник

Новый памятник в виде двух ладоней установлен у столичной городской клинической больницы №4.

В Киеве открыт памятник медицинским работникам, которые во время выполнения своих профессиональных обязанностей скончались от коронавирусной инфекции. Памятник установлен у Киевской городской клинической больницы №4, пишет Укринформ.

Памятник выполнен в виде тянущихся вверх ладоней.

В церемонии открытия приняли участие медработники, министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, народные депутаты.