Було лише 22 роки: стало відомо ім’я загиблої в районі ООС військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади(фото)

У Карини Шемчук залишився батько / колаж Петров/Facebook

У середу, 9 червня, на Донбасі загинула 22-річна лейтенант Карина Шемчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров, інформує УНІАН.

За його даними, військовослужбовиця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинула в районі ООС під час виконання службових обов'язків.

У Карини Шемчук, 1999 року народження, залишився батько.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 червня загинула жінка-військовослужбовець 128-ї бригади ЗСУ.

«9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади», - йшлося у повідомленні бригади.

УНІАН