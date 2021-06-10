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Як записатися на вакцинацію від COVID-19 в Україні: алгоритм дій

  63   0 10.06.2021, 15:04 | Новости, Общество
Як записатися на вакцинацію від COVID-19 в Україні: алгоритм дій

В Україні з 1 березня 2021 років є можливість записатися в електронну чергу на отримання безкоштовної вакцини від коронавірусу, а на початку червня в 12 містах країни запрацювали центри масової вакцинації.

Такі пункти відкрили Київ, Одеса, Ізмаїл, Дніпро, Львів, Тернопіль, Рівне, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород та Горішні Плавні. У пріоритеті - люди похилого віку, хоча щеплення можуть отримати й ті, хто записався до листа очікування через застосунок Дія і контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Про те, де можна безкоштовно зробити щеплення від COVID-19, яким препаратом і як записатися на вакцинацію, розповідає OBOZREVATEL.

Що таке центр вакцинації від COVID-19

Центри масової вакцинації проти COVID-19 в Україні - ініціатива місцевої влади у відповідь на запит громадян, охочих зробити щеплення. Вони відкриваються на стадіонах, спортивних, навчальних та культурних майданчиках, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Відомство закликає всіляко сприяти створенню нових центрів - у країні наразі вистачає вакцини для їх роботи.

Зараз центри вакцинації працюють тільки на вихідних. Там можуть отримати щеплення ті, хто записався на вакцинацію через застосунок/сайт Дія або через контакт-центр МОЗ.

Вакцинують тих, кого було запрошено на вакцинацію телефонним дзвінком або смс, а також всіх охочих, хто ще не отримав запрошення. У пріоритеті - люди похилого віку.

Вибирати вакцину в пунктах масової вакцинації не можна. Зараз там прищеплюють китайською CoronaVac від Sinovac Biotech, яку раніше схвалила ВООЗ.

Де в Україні відкрилися центри вакцинації

  • Київ - на базі Міжнародного виставкового центру;

  • Одеса - на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія", в торгових центрах "Мегадом", "Fontan Sky", а також у школі №15;

  • Ізмаїл - на базі спортивного залу школи №9;

  • Дніпро - по вулиці Старокозацькій, 58;

  • Львів - на стадіоні "Арена Львів";

  • Тернопіль - на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

  • Полтава - на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

  • Кременчук - на базі ліцею №11 "Гарант";

  • Лубни - на базі кінотеатру "Київська Русь";

  • Миргород - на базі будинку культури Миргородської міськради;

  • Горішні Плавні - на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат";

  • Рівне - на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

    Як записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу

  • Через застосунок Дія.

  • Через національний контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Як записатися на вакцинацію через сервіс "Дія"

  • Завантажте на смартфонзастосунокДія 2.0,авторизуйтеся через"Приват24", Monobank, або BankID НБУ.Виберіть розділ"Послуги",потім"Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19",вкажіть сферу діяльності, місце, де хотіли б вакцинуватися, перевірте свій номер телефону та чекайте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію від COVID-19 через контакт-центр МОЗ

Зателефонуйте за номером 0800 60 20 19, вкажіть у розмові з оператором свої дані (ідентифікаційний код або серію та номер паспорта) і місце, де хотіли б вакцинуватися. Чекайте запрошення на вакцинацію.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ зазначають, що наразі список очікування на вакцинацію формується й коли настане черга отримання вакцин групою, до якої належить пацієнт, з ним зв'яжуться і запропонують вибрати дату і час процедури. Усі щеплення - добровільні і безкоштовні.

Порядок вакцинації від коронавірусу в Україні

Вакцинація проти коронавірусу, згідно з планом, розробленим Міністерством охорони здоров'я, здійснюється в кілька етапів. Першими щеплення мають отримати пріоритетні категорії громадян у такому порядку:

1) медики, які працюють із хворими на COVID-19, співробітники і мешканці установ для літніх людей, а також військові на фронті;

2) інші медики, люди віком від 80 років, працівники соціальної сфери;

3) люди у віці 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники освітньої сфери;

4) люди 60-64 років, люди з хронічними захворюваннями, співробітники місць позбавлення волі й ті, хто відбуваює покарання в таких місцях;

5) решта дорослого населення.

Кому не потрібно записуватися в чергу на вакцинацію

У чергу на вакцинацію від COVID-19 не варто записуватися таким категоріям українців, як:

  • працівникиохорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
  • працівники або жителі спеціалізованих установ(інтернатів, будинків для людей похилого віку);
  • військові;
  • працівникикритично важливих структур державної безпеки(МВС, СБУ, Нацполіція, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба).

У цьому випадку про можливість зробити щеплення має повідомити керівник установи.

"Вечірні Вісті"

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