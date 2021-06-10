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Голубовская: Вакцины защищают от Delta-варианта коронавируса. Эффективность Pfizer – 88%, AstraZeneca – 60%

  7   0 10.06.2021, 17:05 | Новости, Общество
Голубовская: Вакцины защищают от Delta-варианта коронавируса. Эффективность Pfizer – 88%, AstraZeneca – 60%

"Высоко заразный и потенциально более смертоносный вариант SARS-CoV-2, возникший в декабре прошлого года в Индии, в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Идет масштабная работа для предотвращения распространения этого штамма в США", - об єтом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ольга Голубовская, информирует UAINFO.org.

"Напомню, что весенние неприятности, связанные с самой тяжелой с момента эпидемии вспышки у нас в стране, были связаны с «британским» штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 (Delta) приходится большинство случаев заболевания в Великобритании. В США пока только 6% секвенированных случаев приходится на этот штамм, «британец» остается доминирующим.

В целом вариант Delta зарегистрирован в 60 странах. На сегодняшний день совершенно очевидно, что его заразность выше, чем у альфа-варианта дикого типа, и пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет (Фаучи).

Вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от нового варианта (эффективность Pfizer - 88%, AstraZeneca - 60%), при этом одна доза Pfizer эффективна только на 33%.

На сегодняшний день B.1.617.2 классифицирован CDC как вариант, представляющий интерес, т.е. имеющий генетические маркеры, связанные со сниженной нейтрализацией антителами, приобретенными в результате перенесенного заболевания или вакцинации, сниженной эффективностью лечения, трудностями специфической диагностики, увеличением заразности и/или тяжести заболевания. Эти варианты также требуют усиленного эпид. надзора, лабораторного мониторинга и эпидемиологического расследования (всего того, чего у нас нет).

Так что надо быть готовым, а не внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью и разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования.

И повторяю, нравится кому-то или нет, что мы на пороге глобальных вызовов, связанных с инфекционными болезнями. О чем, собственно, неоднократно уже нам говорили, последний раз - на Всемирной ассамблеи здравоохранения две недели назад.

В этих условиях воевать со специалистами - это все равно, что стрелять себе в голову. Противодействовать уже почти некому и нечем, и диагноза скоро некому будет вовремя поставить", - завершает Голубовская.

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