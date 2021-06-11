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"Держава усувається від зобов’язань перед людьми і перекладає їх на роботодавця", – адвокат щодо зменшення розміру лікарняних 

  4   0 11.06.2021, 12:04 | Новости, Общество
"Держава усувається від зобов’язань перед людьми і перекладає їх на роботодавця", – адвокат щодо зменшення розміру лікарняних 

Зменшення розміру лікарняних виплат та фактичне їх перекладання на плечі роботодавців матиме негативні насідки для працівників. Запровадження таких змін до законодавства є неприпустимим, адже у такому разі втрачається соціальна функція держави. 

Про це в ефірі українського телеканалу сказав адвокат із соціальних питань Денис Головін, коментуючи ініціативу Мінсоцполітики щодо змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", передає  UAINFO.org.

"Додаткове навантаження буде лягати на роботодавця, тому що якщо раніше роботодавець оплачував 5 днів тимчасової непрацездатності працівника, то зараз він буде оплачувати 10 днів. Хоча фактично це є обов'язком держави, і вона не повинна перекладати цей обов'язок на плечі роботодавця", - сказав він.  

За словами експерта, Казначейство України забезпечує перерахування коштів до Фондів соціального страхування, при цьому залишається незрозумілим питання, куди спрямуються "20-30% коштів, які зекономить фонд соцстраху". 

"Якщо ці кошти будуть перераховуватись до бюджету - то це буде несправедливо до працівників", - зауважив він. 

При цьому експерт вказав на суттєві ризики для працівника, що можуть виникнути внаслідок ухвалення відповідних законодавчих змін.   

"Роботодавець "не втратить". Є певні ризики для працівника - будуть змушувати хвору людину виходити на роботу, врізати премії чи додаткові виплати до заробітної плати. Відповідно, існує ризик зараження інших працівників", - застеріг він. 

"Україна - соціально-правова держава, і через відповідні зміни до законодавства втрачається соціальна функція держави, яка перестає виконувати свої зобов'язання перед людьми і перекладає це на плечі роботодавця", - додав він.  

UAINFO

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