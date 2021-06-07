"Диджіталізація кульгає. Е-лікарняні – чудово, але без паперових листів непрацездатності не обійтись", – юрист

Запровадження електронних лікарняних листів є позитивним кроком, проте скасування традиційних паперових листів непрацездатності є передчасним, оскільки не вся країна забезпечена належним доступом до мережі інтернет, а також не всі громадяни погоджуються з релігійних міркувань отримувати електронний цифровий підпис.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав юрист Ростислав Кравець, передає UAINFO.org.

"Із 1 червня українці вже можуть оформлювати електронний лікарняний. Для цього слід створити кабінет на сайті Пенсійного фонду України, і лікарі на прохання пацієнта зобов'язані вносити відповідні дані до бази Національної служби здоров'я. Ця база, як відомо, доступна лікарям, пацієнтам і роботодавцям", - пояснив він.

Юрист уточнив, що нині електронні лікарняні прирівняні до паперових, але якщо людині потрібні саме паперові лікарняні, то їх можна оформити на основі створеної бази і надати на вимогу. При цьому Ростислав Кравець зазначив, що для реєстрації у Особистому кабінеті необхідно попередньо створити електронний цифровий підпис.

"Електронний ключ (електронний цифровий підпис) можна отримати або у Податковій адміністрації, або в окремих банках", - зазначив він і додав, що чимало людей відмовляються від отримання ідентифікаційного коду та ЕЦП, тому для них слід забезпечити можливість отримання саме паперових лікарняних.

"Впровадження електронних лікарняних безумовно потрібно. Але для дотримання прав людини, зокрема, з релігійних бачень, слід лишити можливість отримання паперових листиків непрацездатності", - завершив Ростислав Кравець.

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