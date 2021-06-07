У смузі на відміну від соків більше вітамінів, мінералів, ензимів і збережені харчові волокна – Світлана Фус

"Знаєте, що є одним з незамінних компонентів в харчуванні і природним детоксом для нашого організму? Правильно, харчові волокна. Клітковина, баластні речовини - їх називають по-різному. Основне джерела харчових волокон - овочі, крупи, бобові, фрукти", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише дієтолог Світлана Фус, інформує UAINFO.org.

"Люди, на жаль, мало використовують саме овочі в харчуванні. Щоб збільшити їх кількість та збагатити раціон корисними речовинами вживайте смузі.

Ці ніжні пюреподібні напої, густі коктейлі з овочів і фруктів можна приготувати в блендері. Їх називають шейки або «смузі» - від англійського smooth - однорідний, м'який. В них цінні харчові волокна залишаються повністю, на відміну від соків, де в процесі приготування вони губляться і йдуть у відходи. Тому у смузі більша харчова щільність. З тієї ж самої кількості фруктів і овочів ми отримаємо цілу склянку смузі або тільки третину склянки соку. У підсумку в смузі більше вітамінів, мінералів, ензимів і збережені харчові волокна.

Звичайно, простіше овочі з'їсти цілком або в салаті. Так ми вживаємо їх головним чином. Але для тих, хто не дуже їх любить, смузі прекрасний вихід додати і зелень, і овочі в свій раціон. Велика кількість харчових волокон сприяє ефективній роботі кишечника і підтримує нормальний склад кишкової флори. Крім того це смачно!

Коли є захворювання шлунка, підшлункової залози, кишечника - більш ретельно ставтеся до підбору інгредієнтів смузі, враховуйте реакцію організму на кожен з них.

Якщо вам не дуже подобаються чисто овочеві смузі, в них можна додати ягоди і фрукти, зробити їх на різній основі - йогурті, рослинному молоці або воді. Така страва може бути як самостійною їжею, так і хорошим доповненням до будь-якого з прийомів їжі", - завершує Фус.