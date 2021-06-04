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Важливе про трагедію на водоспаді в Карпатах й те, хто (не) винен

  4   0 04.06.2021, 15:59 | Новости, Общество
Важливе про трагедію на водоспаді в Карпатах й те, хто (не) винен

Кам'янецький водоспад

Вчора я написала пост про своє падіння в тому ж місці двадцять чотири роки тому. Навіть під моїм постом - а я наче ж не сторінка BBC - одразу ж знайшлося двоє друзів, які дітьми теж впали чи дивом були врятовані від падіння - в тому самому місці.

Про  це на своїй сторінці у Facebook пише українська письменниця Вікторія Амеліна, інформує UAINFO.org.   

Уявляєте, яку страшну статистику чиновники роками мали на своїх столах? Та що там роками - десятиліттями.

Що чиновники робили з цією статистикою? Поставили попереджувальні знаки? Так, поставили. В моєму дитинстві і їх не було.

Але чому вчителям і дітям не провели інструктаж перед входом в парк? Чому ніхто не контролював ситуацію з боку парку? Чому вчителів не попередили: з цього милого маленького водоспаду регулярно падають діти - оцей знак там не по приколу, як половина знаків і законів у нашій державі. Жертв стільки-то.

Я також читала тут коментарі з випадами у бік батьків, які мовляв не вчать дітей слідувати правилам, переходять на червоне світло тощо. Ну я залишу загальну культуру в нашій країні за дужками. 

Але, друзі, це діти. Діти завжди порушують правила. А підлітки порушують правила завзято й натхненно. Істоти виду Homo Sapiens так дорослішають.

Завдання ж дорослих особин - об'єднуватися в спільноти і дбати про безпеку кожен на своєму місці. Не кожен вчитель чи тато окремо - а разом, розумієте. Але в нас попереджають фарами про пости поліції і не попереджають, що ділянка небезпечна для дітей на екскурсії.

Чого я хочу? Я би дуже хотіла нарешті побачити список заходів безпеки, які втілить парк у Кам'янці. 

І хотіла би побачити на лаві підсудних тих, хто знав, що я впала там двадцять чотири роки тому і за майже чверть століття не зміг попередити смерть маленького хлопчика.

Якщо ви можете донести мій пост до людей, які впливають на ситуацію чи затегати їх під постом, я буду дуже вдячна.

Мені це болить. 

Вікторія АМЕЛІНА

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