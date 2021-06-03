Десять нових фактів про коронавірус, які вам потрібно знати, навіть якщо ви вже перехворіли

Коронавірус все також стрімко прогресує по всьому світ, дослідження цієї напасті, яка вже вразила більш ніж 171 мільйон людей, стало головним на сьогоднішній день. Але чи достатньо ми поінформовані про COVID-19 через рік після початку пандемії?

В інтернет-просторі існує багато фактів про коронавірус, іноді важко відслідковувати, де міф, а де правда. Ось чому ми зібрали п'ять найважливіших нових фактів, які дізналися про COVID-19, інформує НВ.

1. Вентиляція в приміщенні має значення в боротьбі з коронавірусів

На думку вчених, саме гарне вентилювання в громадських місцях може запобігти поширенню вірусу.

Група з 39 дослідників з 14 країн, в тому, заявили, що світу потрібні зміни, щоб знизити передачу хвороби b запобігти наступну пандемію.

У статті опублікованій в Science 14 травня, вчені підкреслюють, що поширення респіраторних інфекції можна запобігти, поліпшивши стан приміщень, особливо системи вентиляції.

«Повітря може містити віруси так само, як вода і поверхні», - сказала співавтор наукової роботи Шеллі Міллер, професор машинобудування та екологічної інженерії.

Вчені впевнені, що такий зсув у стандартах вентиляції повинен бути аналогічний за масштабом трансформації XIX століття, яка сталася, коли в містах почали організовувати системи водопостачання та централізованого каналізування, коли в 1850-х роках люди в Лондоні вмирали від холери, а виною тому були мікроорганізми в забрудненій воді.

2. Індійський штам коронавируса

Вчений з сінгапуру Тео Ік Ін заявив в інтерв'ю газеті Straits Times, що індійський штам коронавірусу може посилити проблеми пандемії COVID-19 у світі через швидкість його поширення.

Штам B.1.617 вперше зафіксували в штаті Махараштра (Індія). Штам з подвійною мутацією вже був знайдений у багатьох країнах.

Вважається, що індійський варіант коронавірусу володіє епідеміологічними, імунологічними і патогенні властивості.

Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, пояснили, що штам B1.617 має дві «вислизають мутації» - E484Q і L452R, які «Викликають занепокоєння у людей».

«По суті, застосування того, що ми знаємо про інших людських коронавірус, передбачає, що вакцина буде ще менше контролювати це захворювання. Але на даний момент ми не знаємо цього напевно ».

Цей варіант, поряд з іншими, такими як бразильський, південноафриканський і кентский штами, продемонстрував спосіб, яким Sars-CoV-2 може адаптуватися до людини-господаря при впливі селективного тиску.

3. Діти можуть передавати коронавірус і важко хворіти їм

У дітей, в тому числі дуже маленьких, може розвинутися COVID-19. Багато з них не мають симптомів. Ті, хто справді вболіває, зазвичай відчувають більш легкі симптоми, такі як субфебрильна температура, стомлюваність і кашель. У деяких дітей можуть бути серйозні ускладнення, але це трапляється рідше. Діти з супутніми захворюваннями можуть бути підвищений ризик розвитку важкого захворювання.

У дітей може виникнути потенційно серйозне і небезпечне ускладнення. Воно називається мультисистемним запальним синдромом у дітей (MIS-C) і може привести до небезпечних для життя проблем з серцем і іншими органами тіла. У цьому стані можуть запалюватися різні частини тіла, такі як серце, легені, нирки, мозок, шкіра, очі або органи шлунково-кишкового тракту

У дітей, в тому числі дуже маленьких, може розвинутися COVID-19. Багато з них не мають симптомів. Ті, хто справді вболіває, зазвичай відчувають більш легкі симптоми, такі як субфебрильна температура, стомлюваність і кашель. У деяких дітей були серйозні ускладнення, але це було рідше. Діти з супутніми захворюваннями можуть бути підвищений ризик розвитку важкого захворювання. У дітей може виникнути потенційно серйозне і небезпечне ускладнення.

4. Після вакцинації у більшості коронавірус проходить в легкій формі

Звіт Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) виявив менше 1000 випадків госпіталізації COVID-19 з більш ніж 100 млн повністю вакцинованих людей.

Всього було виявлено 10262 випадки зараження. При цьому CDC визнає, що, ймовірно, занижує кількість позитивних випадків COVID-19 після вакцинації - оскільки більшість таких заражень проходять в легкій формі.

За попередніми даними CDC за квітень, близько 30% інфекцій, викликаних проривом вакцини, протікали повністю безсимптомно. За оцінками, 10% людей з серйозними захворюваннями були госпіталізовані і 2% померли, але важливо відзначити, що значна частина цих госпіталізацій і смертей не була пов'язана з COVID-19.

Такі явища трапляються досить рідко, але все ж питання, як протікає хвороба при COVID-19 у повністю вакцинованих людей, залишається як ніколи актуальним.

Експерти вважають, що, хоча проривні інфекції дійсно рідкісні, вони також можуть відбуватися частіше, ніж припускають цифри.

5.COVID-19 може провокувати інсульт у молодих і здорових людей

Згідно дослідницькому проекту лікарів з 32 країн світу, існує прихований феномен COVID-19, який провокує інсульт у молодих людей без будь-яких передумов до цього захворювання.

Їх дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Stroke, показало, що кожен четвертий пацієнт молодше 55 років стикався з інсультом на фоні коронавируса, без будь-яких супутніх факторів ризику для судин.

З 432 осіб з гострим ішемічним інсультів, включених в дослідження, 104 (21,4%) були молодше 55 років. Медики вважають що коронавірус може спровокувати інсульт навіть у здорових пацієнтів, у яких він би ніколи не трапився, якби не інфекція - у 105 осіб (24,4%) не було жодного чинника ризику цього захворювання.

Незвичайним було і те, що приблизно у 40% пацієнтів коронавірус діагностували тільки після госпіталізації з інсультом.

Дослідники вважають, що це відкриття вказує на черговий феномен коронавируса, який може викликати інсульт серед людей, без супутніх захворювань.

6. Вакцина Pfizer безпечна і ефективна для дітей від 12 років і старше

Можливо, найбільшою травневої новиною, пов'язаної з коронавірусів, стало рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів поширити дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років в Сполучених Штатах.

Це зростання числа вакцинованих підлітків має серйозні наслідки для дітей та їх сімей. У них не тільки набагато менше шансів заразитися COVID-19, але і вони можуть повернутися до своїх колишніх звичок. Як раніше повідомила HuffPost педіатр Келлі Фрадін: «Щеплені діти повинні мати більше свободи, щоб спілкуватися, подорожувати, зустрічатися з друзями, співати в хорі, займатися спортом з високим контактом і в цілому повернутися до нормального стану».

Розширене дозвіл також має чіткі наслідки для ходу пандемії тут, в США. Як пояснює The New York Times: «Вакцинація від COVID-19 серед підлітків недавно отримали право на участь, дала такий необхідний імпульс національної кампанії США в той час, коли показники вакцинації впали серед найстарших вікових груп і в основному застопорилися серед молодих людей.»

7. Повністю вакцинованих людям не потрібна маска в приміщенні, в більшості випадків

Травень приніс досить великі зміни в сфері масочного режиму. У США повністю вакцинованих людям дозволили знімати маску в більшості приміщень. Винятки становлять випадки, коли місцеві обмеження говорять про зворотне, або якщо ви працюєте в бізнесі або на робочому місці, де потрібні маски. Крім того, за даними CDC, в громадському транспорті, як і раніше потрібні маски.

«Те, що ми робимо зараз з послабленням обмежень для вакцинованих людей, - це спроба повернутися до того рівня нормальності, яку люди, які отримали вакцинацію, заслуговують», - сказав Ентоні Фаучи, провідний національний експерт з інфекційних захворювань в США, передає CNN.

8. У більшості людей, госпіталізованих через COVID, також спостерігаються довгострокові симптоми

Одне з найбільших досліджень, присвячених довгостроковим результатам серед людей, госпіталізованих через COVID-19, показало, що 70% з них все ще борються з симптомами через шість місяців після госпіталізації. Найбільш поширеними довгостроковими симптомами були задишка, стомлюваність і порушення сну, але люди також боролися з втратою смаку і запаху, туманом в мозку, проблемами психічного здоров'я, болем у грудях і лихоманкою.

Дослідження дійсно вказує на термінову необхідність продовження досліджень COVID на великі відстані і негайної практичної підтримки тих, хто одужує від вірусу.

9. Імунітет у людей, інфікованих COVID-19, може зберігатися дуже довго

Одна невелика (потенційно) хороша новина полягає в тому, що імунітет до COVID-19 може зберігатися роками у людей, інфікованих цим вірусом.

Невелике нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що певні клітини в кістковому мозку людей, які були інфіковані COVID-19 і одужали, по суті, запам'ятали вірус, що означає, що вони, ймовірно, зможуть виробляти нові антитіла, якщо зіткнуться з вірусом знову в майбутньому.

Поки неясно, чи можливий подібний імунну відповідь у людей, які просто вакциновані проти COVID-19.Тем не менше добре знати, що люди, які заразилися COVID-19, дійсно можуть бути захищені від повторного зараження протягом досить довгого часу.

10. Коронавірус може впроваджуватися в геном людини

Вчені Массачусетського технологічного інституту знайшли докази того, що SARS-CoV-2 може впроваджувати свій генетичний матеріал в ДНК людини.

Вчені відзначають, що це може пояснити, чому перехворіли COVID-19, іноді можуть отримувати позитивний результат на SARS-CoV-2 через тривалий час після одужання, пише MedicalXpress.

Раніше вважалося, що причина такого феномена криється в імунній системі, яка не може запобігти другу атаку коронавируса або в тривалій інфекції. Однак тепер з'явилося докази того, що вірус може «Ховатися» в несподіваному місці - геномі людини.

НВ