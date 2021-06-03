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Загибель школяра на водоспаді: стали відомі нові подробиці трагедії на Львівщині (відео)

  6   0 03.06.2021, 12:04 | Новости, Происшествия
Загибель школяра на водоспаді: стали відомі нові подробиці трагедії на Львівщині (відео)

Трагедія сталася у селі Кам'янка Стрийського району на водоспаді у національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Напередодні у селі Кам'янка Львівської області загинув шестикласник, який разом з класом приїхав на екскурсію до водоспаду. Дитину намагались врятувати вчителі, місцеві мешканці та рятувальники, класний керівник через інцидент опинилась в реанімації.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що після трагедії доступ до водоспаду не закрили, інформує УНІАН.

Водоспад у селі Кам'янка користується попитом у туристів. Туди постійно приїздять екскурсії, зокрема й шкільні. Напередодні туди приїхали і два класи 82-ї львівської школи.

"Хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він посунувся, послизнулась нога і хлопчик впав у воду", - повідомила керівниця Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міськради. 

На місце викликали рятувальників, допомогти йому намагалися вчителі та місцеві. Дитина опинилась посередині водоспаду, де течія була найсильнішою.

Співробітники ДСНС прибули оперативно та за допомогою бензопили звільнили хлопця з-під дерева, за яке він зачепився. Однак було вже запізно, медики лише констатували його смерть.

Наразі поліція вже допитала директора заповідника, в якому розташований водоспад. Класну керівницю допитати поки не вдалось, бо після трагедії вона опинилась в реанімації. 45-річна жінка отримала психоемоційну травму.

Допомогу також надавали вчителю християнської етики, який намагався врятувати школяра і довгий час провів у холодній воді.

Як зазначається, відвідування заповідника Сколівські бескиди і самого водоспаду коштує грошей, однак особливих заходів безпеки там немає.

Відвідувачів захищають трухляві поручні, кілька загороджувальних стовпців і маленька табличка, яку майже неможливо прочитати, з попередженням, що слизько. Місцеві кажуть, що там не вперше травмуються і діти, і дорослі. Але це не зупиняє туристів. Зокрема, групи з дітьми.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення.  

"Вечірні Вісті"

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