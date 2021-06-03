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"Хам, чистий хам": колишній та чинний нардепи посварилися в прямому ефірі. ВІДЕО

  12   0 03.06.2021, 10:03 | Новости, Общество
"Хам, чистий хам": колишній та чинний нардепи посварилися в прямому ефірі. ВІДЕО

Ар'єв після сварки з Добкіним покинув студію / скріншот

Чинний нардеп від "Євросолідарності" Володимир Ар'єв і колишній депутат Михайло Добкін влаштували перепалку в прямому ефірі. Після цього один з них покинув студію.

Інцидент стався в ефірі каналу "Україна 24", інформує УНІАН.

Все почалося зі слів Ар'єва, який сказав Добкіну, що "у нього досі скучное лицо". 

"Ви ходили в футболках "Беркут". Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію. Не вам говорити сьогодні тим, хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію. А ви в цей момент весь час тільки намагалися заважати, поширювати фейки, обмовляли і нападали", - заявив депутат.

Добкін у відповідь назвав це словесним проносом. Після цього почалася наступна перепалка.

А. - Вибачте, я цього суб'єкта жодним чином не ображав. А це просто хамство йде, печерне хамство російське.

Д. - Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю. 

А. - Хам, чистий хам.

Д. - Чистий, бо миюся. Вам теж не завадило б... Ідіть їжте ваші цукерки солодкі. І чим більше ви їх їсте, тим більше зайнятий ваш рот. Чим більше він буде зайнятий, тим менше марення ви будете говорити.

А. (ведучому) - В цій програмі ви допускаєте елементарне печерне хамство від цього пітекантропа, до побачення.

Після цього Ар'єв покинув студію.  


"Вечірні Вісті"

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