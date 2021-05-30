Медики рассказали, кому опасно есть клубнику (видео)

В командных соревнованиях по бегу на 3 тысячи метров по пересеченной местности приняли участие пять команд с розыскными собаками и три команды со специальными собаками.

В Кинологическом учебном центре более 100 кинологов вместе со служебными собаками приняли участие в командных соревнованиях по бегу на 3 тысячи метров по пересеченной местности. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Занятия спортом помогает пограничникам эффективнее выполнять служебные обязанности и вести здоровый образ жизни

А если вы владелец четвероногого друга, то отличным компаньоном для занятия спортом может стать именно собака", - говорится в сообщении.

Соревновались пять команд с розыскными собаками и три команды со специальными собаками. По результатам соревнований определились команды-победители, а четвероногих друзей поощрили лакомством и похвалой.