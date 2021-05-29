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Стало известно, кто может стать новым главным санитарным врачом Украины

  10   0 29.05.2021, 21:05 | Новости, Общество
Стало известно, кто может стать новым главным санитарным врачом Украины

Вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров.

Об этом Ляшко рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.

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