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Клуб Бекхэма оштрафовали из-за трансфера Матюиди

  4   0 29.05.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Клуб Бекхэма оштрафовали из-за трансфера Матюиди

"Интер Майами" должен заплатить 2 миллиона долларов.

Американский клуб "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм, оштрафовали на 2 миллиона долларов США.

В марте МЛС начала расследование в отношении клуба по поводу трансфера полузащитника Блеза Матюиди. "Интер Майами" подозревали в превышении потолка зарплат лиги.

Как сообщает официальный сайт лиги, в ходе рассмотрения дела были обнаружены нарушения правила определения в составе Матюиди, а также колумбийского защитника Андреса Рейеса.

Именитый француз, а также колумбиец, должны были иметь статус назначенных игроков, что позволяло вывести их из-под потолка зарплат, а не использовать целевой бюджет.

Кроме того, было обнаружено, что клуб не раскрывал действительные соглашения, приведшие к занижению окладов Леандро Гонсалеса Пиреса, Хорхе Фигаля и Хулиана Каррансы. В итоге за все эти нарушения "Интер Майами" получил штраф в размере 2 миллиона долларов.

Также управляющий владелец "Интер Майами" Хорхе Маса должен выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов, а спортивный директор клуба Пол Макдонаф отстранен от любой деятельности до конца сезона МЛС 2022 года.

При этом отмечается, что ни один из игроков клуба не был предметом расследования, не допустил никаких нарушений и не знал о нарушениях со стороны клуба, поэтому их контракты остаются в силе.

Также МЛС добавила, что расследование не обнаружило никаких нарушений со стороны владельцев других владельцев клуба, в том числе и Дэвида Бекхэма.

Напомним, французский футболист Блез Матюиди присоединился к "Интер Майами" летом 2020 года. В прошлом он выступал за "Труа", "Сент-Этьен", "ПСЖ" и "Ювентус".

Фото Getty Images

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