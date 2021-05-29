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В Северодонецке задержали сепаратиста "ЛНР"

  5   0 29.05.2021, 16:37 | Новости, Общество
В Северодонецке задержали сепаратиста "ЛНР"

За свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей, но впоследствии уехал на заработки в РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя города Северодонецк, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании "Заря" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции в Луганской области в субботу, 29 мая.

"Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой "ЛНР", где занимал должность заместителя командира взвода батальона "Заря", который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальона боевиков - "Брянка СССР", - говорится в сообщении.

Установлено, что за свою "службу" мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей, но впоследствии он разочаровался в идеях сепартистов и покинул их ряды, уехав на заработки в РФ.

В дальнейшем мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию в Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УК Украины) следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

 

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