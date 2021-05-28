Помірне споживання ранніх овочів, фруктів та ягід, що містять в собі нітрати, не завдасть шкоди для організму людини. Але разом із тим необхідно ретельно мити ранню городину перед вживанням.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Андрій Ярмак, спеціаліст з агробізнесу, передає UAINFO.org.

"Перші овочі не є такими шкідливими, як про це прийнято вважати. Більше того, нітрати є корисними для організму. Загальновідомо, що якраз нітрати є основою для лікування серцево-судинних захворювань. Виняток складає лише ковбасна хімія", - сказав він.

"Якщо ми поглянемо на список продуктів, хто є рекордсменом за вмістом нітратів - то список буде співпадати з списком найбільш корисних елементів", - додав Андрій Ярмак.

За словами спеціаліста, головне споживати в міру таких овочів і фруктів, а також ретельно мити продукти перед споживанням.

"Щоб перебрати денну норму по споживанню нітратів, слід з'їсти понад 10 кг овочів протягом дня. Часом нітратів більше не у полуниці, а у воді, яку ми використовуємо щодня як питну", - сказав він.

Водночас Андрій Ярмак рекомендував обмежити у раціоні дітей і вагітних жінок.

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