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Запровадження з 1 липня ринку землі є пострілом у незалежність України, – Томич

  3   0 24.05.2021, 21:05 | Новости, Общество
Запровадження з 1 липня ринку землі є пострілом у незалежність України, – Томич

У зборах ініціативної групи, організованих фермерськими й аграрними асоціаціями та профспілками, громадськими організаціями за підтримки команди «Батьківщини», взяли участь представники всіх регіонів України.

На думку присутнього на зборах президента Асоціації фермерів та землевласників України Івана Томича, владна команда проштовхнула закон про розпродаж сільськогосподарської землі не в інтересах українців, повідомляють журналісти INTV.

"Оцінюючи збори, які проголосили проведення Всеукраїнського референдуму, можна сказати так: в рік 30 річчя Незалежності України ми поставили на порядок денний нації захист незалежності і збереження країни",- наголосив представник аграріїв та фермерів.

Іван Томич заявив, що в сьогоднішніх умовах запровадження ринку землі з 1 липня є пострілом у незалежність України.

"Я вірю, що нація об'єднається та усвідомить це, і я не вірю, що є такі кляті вороги України у владі, що  будуть на перешкоді. Ми разом зробимо правильне рішення. Що скаже народ - так і буде", - висловив впевненість президент Асоціації фермерів та землевласників.

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