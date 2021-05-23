Зеленский выступит на форуме "Украина 30" по поводу рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля". Форум продлится в Киеве 24-26 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты бюджетных дотаций аграриям. Во время форума также обсудят управление территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - геопорталы, говорится в сообщении пресс-службы.