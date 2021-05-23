Юрген Клопп: Это сложнейший год в моей жизни

Наставник "Ливерпуля" высказался о тяжелом сезона команды.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нынешнем сезоне.

"Это самый сложный год в моей жизни, и этот сезон является его частью. Я никогда не думал, что придется иметь дело с пандемией. Если честно, это оказалось действительно тяжело.

Когда выбыли наши центральные защитники, причем все, мы по-прежнему могли побеждать, но не всегда убедительно. Нам пришлось переместить полузащитников в защиту, и это сломало нашу игру. Молодежь не была готова играть в центре обороны, полузащитники были вынуждены играть в защите, и все это привело к потере игрового ритма.

Футбольная команда сродни оркестру: без каких-то музыкантов можно играть и дальше, но стоит потерять еще и других, как ситуация заметно усложняется. Особенно если мы говорим об этой лиге, где все играют на высочайшем уровне интенсивности.

Конечно, мы подстроились, нашли выход, и что бы ни случилось в воскресенье, мы выкарабкались. Несколько недель назад не было ясно, попадем ли мы в Лигу Европы, но мы добились права там играть.

Надо сражаться, надо принять трудности и выжать максимум из ситуации. Если мы победим в воскресенье и попадем в Лигу чемпионов, можно считать, что мы этот максимум и выжали", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" в последнем туре примет "Кристал Пэлас" в последнем туре чемпионата Англии.

isport.ua

Фото Sportbox