Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

На Донбассе в огне пожара погибли два человека

16:37

Путин на встрече с Зеленским откажется обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

16:01

Юрген Клопп: Это сложнейший год в моей жизни

15:38

Зеленский выступит на форуме "Украина 30" по поводу рынка земли

15:02

Лава вулкана остановилась в сотнях метров от двухмиллионного города в Конго (видео)

14:30

В Латинской Америке более миллиона COVID-смертей

14:03

Вступление в ЕС и НАТО: Сколько украинцев проголосуют "за" на референдуме

13:31

В Каменце-Подольском упал воздушный шар. Один погиб, пятеро травмированы

13:04

Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером

12:32

В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя

12:05

Вакцины от COVID-19 эффективны против индийского штамма, - ученые

11:33

В Бразилии оштрафовали президента за отсутствие маски

11:06

"Арсенал" не станет выкупать Себальоса у "Реала"

10:34

На Киевщине фермер задушил работника

10:07

На саммите лидеров стран ЕС обсудят новые санкции против России

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Юрген Клопп: Это сложнейший год в моей жизни

  10   0 23.05.2021, 16:01 | Новости, Спорт
Юрген Клопп: Это сложнейший год в моей жизни

Наставник "Ливерпуля" высказался о тяжелом сезона команды.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нынешнем сезоне.

"Это самый сложный год в моей жизни, и этот сезон является его частью. Я никогда не думал, что придется иметь дело с пандемией. Если честно, это оказалось действительно тяжело.

Когда выбыли наши центральные защитники, причем все, мы по-прежнему могли побеждать, но не всегда убедительно. Нам пришлось переместить полузащитников в защиту, и это сломало нашу игру. Молодежь не была готова играть в центре обороны, полузащитники были вынуждены играть в защите, и все это привело к потере игрового ритма.

Футбольная команда сродни оркестру: без каких-то музыкантов можно играть и дальше, но стоит потерять еще и других, как ситуация заметно усложняется. Особенно если мы говорим об этой лиге, где все играют на высочайшем уровне интенсивности.

Конечно, мы подстроились, нашли выход, и что бы ни случилось в воскресенье, мы выкарабкались. Несколько недель назад не было ясно, попадем ли мы в Лигу Европы, но мы добились права там играть.

Надо сражаться, надо принять трудности и выжать максимум из ситуации. Если мы победим в воскресенье и попадем в Лигу чемпионов, можно считать, что мы этот максимум и выжали", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" в последнем туре примет "Кристал Пэлас" в последнем туре чемпионата Англии.

isport.ua
Фото Sportbox

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (625)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]