Как украинцы видят будущее Крыма и Донбасса после деоккупации: данные опроса

В марте 2021 года 61% опрошенных считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года. Еще 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За независимый Крым выступают Крым 8% украинцев, столько же (8%) заявили, что Крым должен вернуться в Украину, но с особым статусом. Заявили, что Крым должен быть частью России, 4% респондентов, еще 1% считает, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в России.

По данным опроса, 61% украинцев заявили, что отдельные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны быть частью Украины, как и раньше. Еще 10% считают, что ОРДЛО должно быть частью Украины, но со специальным статусом. Заявили, что ОРДЛО должно стать частью России, 3% опрошенных. Еще 6% считают, что ОРДЛО должно получить независимость.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" с 13 по 21 марта 2021 года по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личных интервью по месту жительства респондентов опрошено 2 400 человек. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года, абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Лишь 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года лишь 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).