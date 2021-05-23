В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя

На аэродроме произошло нештатное срабатывание системы катапультирования на самолете. Летчики живы, но пострадал техник.

На военном аэродроме в Крыму недалеко от города Саки произошло чрезвычайное происшествие, во время которого из стоящего на земле истребителя Су-30СМ катапультировались два летчика. Пострадал технический специалист, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник.

"Накануне вечером на крымском аэродроме в районе города Саки произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами", - отмечает издание.

В Южном военном округе подтвердили информацию о ЧП.

"21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - сообщили в пресс-службе округа.