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Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером

  4   0 23.05.2021, 13:04 | Новости, Спорт
Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером

Британец пообещал нокаутировать Деонтея Уайлдера в первом раунде.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Объявляя о своем подписании контракта Фьюри не обошелся без оскорблений и обещаний быстро нокаутировать соперника.

"Будет третий бой с Уайлдером, потому что он соска, любитель оправдываться и парашник. Стоит ли нам сделать это и избавить Уайлдера от его страданий? Мы разорвем его на куски, проломим ему другую сторону черепа, нанесем ему травму второго плеча, второго бицепса, второй ноги и мошонки.

Уайлдер, контракт подписан. Я тебя размажу. Я имею в виду, что буду бить тебя, а затем - бум! Ты окажешься в нокауте. С тобой будет покончено в концовке первого раунда. Я забрал у тебя душу и силу. Я задолжал тебе суперизбиение", - заявил Фьюри.

isport.ua
Фото Sportbox

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