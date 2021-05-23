Фьюри подписал контракт на бой с Уайлдером

Британец пообещал нокаутировать Деонтея Уайлдера в первом раунде.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Объявляя о своем подписании контракта Фьюри не обошелся без оскорблений и обещаний быстро нокаутировать соперника.

"Будет третий бой с Уайлдером, потому что он соска, любитель оправдываться и парашник. Стоит ли нам сделать это и избавить Уайлдера от его страданий? Мы разорвем его на куски, проломим ему другую сторону черепа, нанесем ему травму второго плеча, второго бицепса, второй ноги и мошонки.

Уайлдер, контракт подписан. Я тебя размажу. Я имею в виду, что буду бить тебя, а затем - бум! Ты окажешься в нокауте. С тобой будет покончено в концовке первого раунда. Я забрал у тебя душу и силу. Я задолжал тебе суперизбиение", - заявил Фьюри.

isport.ua

Фото Sportbox