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В Канаде объяснили, как планируют "наказать" Иран за катастрофу МАУ

  6   0 22.05.2021, 20:06 | Новости, Общество
В Канаде объяснили, как планируют "наказать" Иран за катастрофу МАУ

Для канадских родственников жертв катастрофы самолета МАУ (Международных авиалиний Украины) в Тегеране процесс получения компенсаций от Ирана может быть долгим. Однако он возможен после решения Высшего суда канадской провинции Онтарио, который признал атаку на самолет терактом.

Об этом сообщает ВВС.

По словам канадского дипломата, бывшего участника миссии ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

Далее, по его словам, стоит ждать решения суда о том сумме компенсации, которую должен выплатить Иран семьям погибших. Предварительно истцы требовали выплату минимум 1,25 миллиарда долларов.

При этом дипломат прогнозирует, что после этого начнутся проблемы. Иран будет отрицать, что самолет был сбит преднамеренно, а также будет отказываться платить компенсацию добровольно. Кроме этого сложности могут возникнуть и с арестом иранского имущества для выплаты компенсаций. Иранские самолеты не летают в Канаду, поэтому нужно искать другие компенсаторы.

"Адвокаты уверяют, что, например, иранские нефтяные танкеры можно задерживать за рубежом. Но это потребует сотрудничества с другими странами", - отмечает Боцюркив.

Он добавил, что получить компенсации будет трудно.

"Есть несколько путей, чтобы выбить эти средства. Можно обратиться к международному уголовному суду, подавать частные жалобы", - заявил дипломат.

Напомним, накануне суд Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

При этом в Иране такое решение суда назвали безосновательным.

Отметим, самолет МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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