У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло, – Діденко

Фото - Alexandr Senko

Вихідні. Цих травневих красивих пахущих вихідних насправді так мало, що будемо дякувати атмосфері за кожен клаптик сонця посеред цієї свіжуватої весни.

А дякувати буде за що! У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та теплО, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, інформує UAINFO.org.

Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси.

У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.

Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.

У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.

На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погода.

Температура повітря залишиться приблизно в суботніх межах.

Нюанс. Завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.

У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси.

У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.

Тому підмітайте сьогоднішні робочі й хатні "хвости", приготуйте вже ввечері все необхідне, не забудьте захисний крем для обличчя та щось на голову - перше яскраве сонце провокує алергію, а кліщі в цей час радо пікірують на громадян та їхніх чотирилапих друзяк, візьміть щось від недільного дощу...

І не топчіть конвалій!))

Наталка ДІДЕНКО