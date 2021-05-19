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У Києві з'явився найдовший мурал в Україні (фото)

  5   0 19.05.2021, 18:03 | Новости, Общество
У Києві з'явився найдовший мурал в Україні (фото)

Мурал з'явився завдяки спільній роботі активної частини спільноти мікрорайону, меценатам і людям, у яких парк стоїть на балансі.

У парку "Відрадний" в Києві відкрили найдовший мурал в країні. Довжина зображення - понад 77 метрів. Картина зображує історію створення парку в Солом'янському районі. Фото мурала у вівторок, 18 травня, розмістили в спільноті Los Solomos у Facebook, інформує UAINFO.org.

"У столичному парку Відрадний відкрили найдовший в Україні мурал. Висота цього мурала - 2,87 метра, а довжина - 77,1 метр", - йдеться в описі мурала.

На малюнках зображені знакові місця парку, його історія та важливі цитати. Мурал включили до Національного реєстру рекордів України.

Підготовчі роботи розпочалися 20 квітня, а 5 травня ескізи почали наносити на стіну.

"Художник зобразив яблуневий цвіт, зелений лабіринт, міст, озеро, місцевих качок і навіть скульптуру "Життя", яку більшість студентів називає "Шара"", - йдеться в повідомленні.

Автором цього мурала є відомий київський графіті-художник Віталій Гідеон.

 

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