Довгоочікуване потепління: коли і де українцям чекати +30°

Дощі найбільш ймовірні в західній частині України.

Із заходу до України наблизиться циклон Kai та принесе опади. Але вже наприкінці тижня у країні почнеться потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, інформує UAINFO.org.

"Він (циклон) ніби не дуже масштабний, але дощів в Карпатах поналиває завтра", - написала вона.

Дощі найбільш ймовірні в західній частині України. Можливо, ввечері опади також очікуються на Вінниччині та Житомирщині.

Потеплішає у східних областях, там, а також на півдні та на Дніпропетровщині очікується +19°...+22°. На решті території України протягом дня +15°...+19°.

Вітер південних напрямків стихне завтра на сході, проте посилиться в західних та північних областях України.

У Києві 13 травня суттєві опади - не очікуються. Температура повітря вдень сягатиме +15°...+18°.

"Далі ще теплішатиме, але не без дощів. На сході України впродовж неділі-понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30°. Перезимували!" - резюмувала Діденко.