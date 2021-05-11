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У КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо шанувальниці Басти, яка назвала українців "бидлом"

  15   0 11.05.2021, 11:02 | Новости, Общество
У КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо шанувальниці Басти, яка назвала українців "бидлом"

Тарасюк вже публічно вибачилася за своє висловлювання про Україну / скріншот з відео

У КНУ імені Тараса Шевченка вважають, що їхня студентка Анастасія Тарасюк своїми скандальними висловлюваннями про російського репера Баста та Україну кидає тінь на репутацію установи.

Про це повідомляє "5 канал", інформує UAINFO.org 

За їхніми даними, в університеті терміново скликають вчену раду, а викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики.

"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, яке було поширене, є проявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватися як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті Центру "Миротворець", - зазначили в університеті.

Завідувач кафедри фольклористики Олеся Наумовська вважає, що Анастасія повинна понести покарання і це "справа СБУ", бо дівчина "говорила про територіальну цілісність України". 

Доцент Київського університету Оксана Мацько підкреслює, що "ганьба лягла на весь університет".

"Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують усіх викладачів. Це, безперечно, репутаційні втрати", - сказала Мацько.

Однак відраховувати студентку поки не поспішають, адже для цього в університеті є чіткий перелік підстав, а публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. 

Нагадаємо, 7 травня в мережі з'явився ролик, в якому дівчина образила українців, які виступали проти приїзду в Україну одіозного репера Басти, і висловила тези, що підривають територіальну цілісність країни.

Авторка відео є студенткою юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка, про що вона сама писала у своєму профілі в Instagram.

Пізніше стало відомо, що дівчину звуть Анастасія Тарасюк. Її мати Христина Константинова працює суддею в Печерському райсуді Києва, а батько - в ДБР.  

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