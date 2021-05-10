Деревянченко рассказал, когда состоится его следующий бой

Точная дата и имя соперника пока неизвестны.

Экс-претендент на звание чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко поделился планами на ближайшее будущее.

Украинский боксер хотел бы провести следующий бой в начале лета.

"Конкретной даты моего следующего боя пока нет. Планируем провести бой в начале лета", - приводит слова Деревянченко LuckyPunchnet.

Деревянченко не дрался с начала осени прошлого года. Тогда он уступил Джермаллу Чарло решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

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