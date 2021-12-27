Конте заявил, что Харри Кейн - основа проекта "Тоттенхэма"

Итальянец рассчитывает на своего подопечного.

Журналист Фабрицио Романо рассказал, что нападающий и капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн и главный тренер Антонио Конте отлично сработались.

"Отношения между Харри Кейном и Антонио Конте «более чем хорошие". Когда Конте возглавил команду, то сразу же сказал Кейну, что тот является центральным звеном его проекта. Ключевым футболистом. Неприкосновенным.

И это одна из причин, почему спортивный директор Фабио Паратичи хотел любой ценой назначить именно Конте", - написал Романо в своем твиттере.

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