В Украине за вчера менее 2 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки, 26 декабря, подтвердили еще 1 864 случаев заражения коронавирусом. В то же время это меньше, чем количество случаев, подтвержденных днем ранее.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди новых больных коронавирусом - 138 детей и 12 медицинских работников.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1 053 человека;

- умерли - 133 человека;

- выздоровели - 4 527 человек.

Вчера в Украине сделали 25 616 тестов на коронавирус:

- методом ПЦР - 8 899;

- методом ИФА - 1 881;

- экспресс - тест на антиген - 14 836.

В общем, с начала пандемии коронавирус в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели 3 432 739, а умерли - 94 971 человек.