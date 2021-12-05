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Скрипник рассказал, почему он отказался возглавить сборную Украины

  35   0 05.12.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Скрипник рассказал, почему он отказался возглавить сборную Украины

Виктор Скрипник хочет ответственно отрабатывать свой действующий контракт

После того, как Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины, главным претендентом на освободившуюся должность называли Сергея Реброва, однако УАФ не смогла договориться с "Аль-Айном", который он возглавил незадолго до отставки Шевченко.

Одним из кандидатов возглавить национальную сборную был нынешний тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник, но, как всем уже давно известно, до его назначения дело так и не дошло. В итоге исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков, который сбросил приставку "и.о." после того, как Украина пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года.

В интервью для YouTube-канала "BurBuzz" Скрипник подробно объяснил, на каком этапе переговоры были свернуты.

"Если я сейчас буду говорить, что я отказался, это будет некорректно по отношению к этому делу. Во-первых у меня есть действующий контракт с луганской "Зарей". Я не думаю, что правильно делить две работы на одного, мне кажется, нужно делать одно дело хорошо, а не разбрасываться. На этом все и закончилось, все эти дискуссии и вопросы. Я стараюсь профессионально отрабатывать свой контракт".

"Заря Луганск это тот клуб, где я чувствую себя очень уверенно и хорошо, и я горд, что сейчас тренирую эту команду. Те места, которые мы сейчас занимаем, очень трудно из года в год защищать, но мы все равно стараемся. Я могу с уверенностью сказать, что "Заря" - это лучшие мои годы в тренерской карьере".

Фото FootBoom

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