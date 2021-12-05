"Лейпциг" объявил об отставке главного тренера

Марш пришел в команду в июле, сменив на посту наставника Юлиана Нагельсманна.

РБ "Лейпциг" принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Джесси Маршем.

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера "Лейпцига" станет ассистент Марша - Ахим Байерлорцер. Имя нового наставника станет известно позднее.

Напомним, Марш возглавил "быков" в июле 2021 года, сменив на этом посту Юлиана Нагельсманна. После 14 туров "Лейпциг" занимает 11-ю строчку в Бундеслиге. В Лиге чемпионов команда набрала всего четыре очка в пяти турах и потеряла шансы на выход в плей-офф.

isport.ua

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