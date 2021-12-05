Боррель об угрозе вторжения России: ЕС примет сторону Украины в любом случае

Европейский союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины. Даже в самом худшем случае.

Об этом в интервью для repubblica.it сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на фоне последних заявлений об угрозе российского вторжения ЕС координирует действия стран-участниц и будет всегда принимать сторону Украины.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать вторжения России в Украину.

"Мы используем наши дипломатические навыки, чтобы заставить Россию понять, что это будет серьезным нарушением международного права. Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он отрицает любую воинственную деятельность", - сказал Боррель.

Он добавил, что НАТО не сможет защитить Украину, но Европа намерена продолжить ее поддержку.

"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - добавил дипломат.