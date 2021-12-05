Шевченко: Я знал о трудностях, с которыми столкнусь в "Дженоа", но не ожидал, что будет так много травм

Украинский специалист рассказал о первых проблемах.
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче с "Ювентусом".
"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.
"Ювентус" - это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.
Аллегри - отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", - сказал Шевченко в интервью Тuttomercatoweb.
Напомним, что матч "Ювентус" - "Дженоа" состоится в воскресенье, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Фото genoacfc.it