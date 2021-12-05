Шевченко: Я знал о трудностях, с которыми столкнусь в "Дженоа", но не ожидал, что будет так много травм

Украинский специалист рассказал о первых проблемах.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче с "Ювентусом".

"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.

"Ювентус" - это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри - отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", - сказал Шевченко в интервью Тuttomercatoweb.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Дженоа" состоится в воскресенье, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фото genoacfc.it