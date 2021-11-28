"Манчестер Сити" намерен усилиться хавбеком "РБ Лейпцига"

Ольмо может перебраться в стан "горожан".

Манчестер Сити готов начать в ближайшее время переговоры о трансфере хавбека "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

В 23-летнем испанце лично заинтересован главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" видит в Ольмо потенциальную замену вингеру Феррану Торресу, который может перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету полузащитника "РБ Лейпцига" 4 матча в рамках Бундеслиги.

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