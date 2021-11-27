Усик: Я стану абсолютным чемпионом мира

Украинец не сомневается в своем успехе.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о желании стать абсолютным чемпионом.

По словам украинского боксера, он не сомневается, что в будущем станет абсолютом.

"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но потом считать себя великим - это, мне кажется, не мое. Будем трудиться, добиваться результатов. На самом деле, все, что происходит с людьми, которых помнят даже после их ухода... Понятно, что это их работа, но их люди помнят не по каким-то причинам, не потому, что он только выиграл".

"Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то. Конечно, этого хочется, ты делаешь это, трудишься. Когда-то не получается, ты не должен ни в коем случае сдаваться, ты должен опять идти.

Нам иногда дается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", - приводит слова Усика Luckypunchnet.

Напомним, в последнем бою Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Второй поединок боксеров состоится в первой половине 2022 года.

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