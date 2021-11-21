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"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера

  4   0 21.11.2021, 16:37 | Новости, Спорт
"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера

Норвежский специалист лишился работы ввиду неудовлетворительных результатов.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об отставке главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежский специалист работал с манкунианцами с декабря 2018 года. За это время "красным дьяволам" не удалось выиграть ни одного трофея.

В 12 матчах АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в рамках чемпионата. Последней каплей для руководства стало разгромное поражение команды от "Уотфорда" (1:4).

Фото Getty Images

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